Nach dem kräftigen Temperaturrückgang der vergangenen Woche wird es in Rheinland-Pfalz und dem Saarland in den kommenden Tagen wieder wärmer. Denn spätestens von Dienstag an drückt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) eine Südwestströmung sehr warme subtropische Luft nach Mitteleuropa. Dadurch werden wieder Temperaturen von fast sommerlichen 24 Grad erreicht.

Offenbach (dpa/lrs) - Am Sonntag zeigte das Thermometer vielerorts hingegen nur 13 bis 15 Grad - „zu kühl“, wie ein DWD-Meteorologe sagte. Wie lange sich das neuerliche Sommerwetter allerdings hält, ist derzeit noch ungewiss. „Die Unsicherheiten in den Modellen nehmen ab der Nacht zum Donnerstag dann deutlich zu“, sagte der Meteorologe.

Deutscher Wetterdienst