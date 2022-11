Das 2:6 in München? Wollen Bo Svensson und seine Mainzer schnellstmöglich hinter sich lassen. Ein Europapokalplatz vor der WM-Pause ist im Bereich des Möglichen.

Mainz (dpa/lrs) - Die 2:6-Niederlage in München haben die Profis des FSV Mainz 05 aufgearbeitet und laut Trainer Bo Svensson gut weggesteckt. Denn nur eine Woche zuvor gab es ein furioses 5:0 gegen den 1. FC Köln - und daran soll vor eigenem Publikum angeknüpft werden. „Anderer Gegner, anderes Spiel“, sagte der Chefcoach des FSV Mainz 05 vor der Partie gegen den VfL Wolfsburg am Samstagnachmittag (15.30 Uhr/Sky).

„Die Spieler haben in den vergangenen Tagen einen guten Eindruck gemacht. Sie wissen auch, dass die Englische Woche die Möglichkeit bietet, in der Tabelle große Schritte zu machen“, fügte der Däne an. Und in diesen drei Spielen - es folgen die Partie auf Schalke und das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt - ordentlich zu punkten, sei wichtig, um mit einem guten Gefühl in die anschließende zweimonatige WM-bedingte Winterpause zu gehen.

Svensson geht allerdings davon aus, dass es gegen die Wolfsburger nicht einfach wird, den zweiten Heimsieg der Saison zu landen. „Sie hatten eine schwierige Anfangsphase, sind jetzt aber sechsmal hintereinander ungeschlagen geblieben, haben viel individuelle Qualität auch auf der Bank und wirken sehr stabil“, beschreibt er die Herausforderung, die auf seine Mannschaft zukommt.

Wie beziehungsweise mit wem er dem entgegentreten will, verriet der Ex-Profi nicht. „Wir freuen uns, dass wir einen fast vollen Kader zur Verfügung haben“ - im Herbst, wenn sich normalerweise Verletzungen häuften, sei dies keine Selbstverständlichkeit.

Zumindest schloss der Däne nicht aus, seine drei Stürmer Karim Onisiwo, Marcus Ingvartsen und Jonathan Burkardt erstmals gemeinsam in ein Spiel zu schicken. Alle drei seien gut drauf, an dieser Einschätzung ändert weder Burkardts Torflaute noch der verschossene Elfmeter in München etwas. „Das passiert, der war nicht optimal geschossen, aber Jonny hat gut trainiert und hat eine positive Ausstrahlung. Er hat die richtige Einstellung in der Phase, in der nicht alles nach Plan gelaufen ist.“

Ganz anders lief es zuletzt bei Ingvartsen: Einschließlich dem DFB-Pokalspiel in Lübeck hat der dänische Nationalspieler in fünf aufeinanderfolgenden Begegnungen getroffen. Ein Tor am Samstag, und er stellt den von Mohamed Zidan gehaltenen Vereinsrekord ein. „Er ist gut in Form“, sagte Svensson. „Seine Qualitäten waren die ganze Zeit bekannt, er konnte sie wegen seiner Verletzungen nur nicht immer abrufen. Aber er hat die beste Positionierung in der Box und verfügt über einen guten Abschluss.“

