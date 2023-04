Bei der diesjährigen «Stunde der Gartenvögel» stehen die Auswirkungen des Klimawandels im Mittelpunkt. Der Naturschutzbund (Nabu) ruft die Menschen auch in Rheinland-Pfalz dazu auf, am zweiten Mai-Wochenende in ihrem Garten, im Park oder vom Fenster aus die Vögel in ihrer Umgebung zu zählen.

Mainz (dpa/lrs) - «Wir wollen diesmal auch auf Veränderungen in der Vogelwelt durch die Klimakrise schauen», sagte der Geschäftsführer des Nabu Rheinland-Pfalz, Olaf Strub. Eine «Gewinnerin des wärmeren Winterwetters» könne etwa die Türkentaube sein, die seit Jahren öfter gesichtet werde.

Im vergangenen Jahr nahmen laut Nabu mehr als 3200 Menschen in Rheinland-Pfalz an der Aktion teil. Mehr als 70.000 Vögel seien im Bundesland gemeldet worden.