Frankfurt/Trier (dpa/lrs) - Wellenförmig geschwungene Bänke, Schatten, die an eine Bootsform erinnern: Eine von Freitag an geöffnete neue Dauerausstellung zum „Lebensraum Korallenriff“ kam auch in Zusammenarbeit mit der Hochschule Trier zustande. Studierende des Studienganges „Intermediadesign“ haben dabei die Gestaltung des Raumes und die begleitenden digitalen Medien übernommen. „Ein tolles Kooperationsprojekt“ lobte Daniel Gilgen, Professor für Medienräume, am Mittwoch die Kooperation bei der Vorstellung der neuen Ausstellung in Frankfurt. „Hier haben unsere Studierenden die besondere Gelegenheit erhalten, ihre Ideen mit wissenschaftlicher Begleitung in die Praxis umzusetzen und sie in einer Dauerausstellung des Senckenberg Naturmuseums realisiert zu sehen.“

In der Frankfurter Ausstellung steht eine sechs Meter lange, drei Meter breite und bis zu 3,3 Meter hohe Darstellung eines Korallenriffs im Mittelpunkt. Mehr als 3000 Objekte haben

vier Präparatorinnen in mehr als drei Jahren angefertigt, um die

Vielfalt der Riffbewohner darzustellen.

Die Bedeutung der Riffe etwa für Fischer und den Tourismus sind

ebenfalls Thema: In den von den Trierer Studierenden gestalteten Medienstationen kommen eine Fischerin und eine

Unterwasserfilmerin sowie Forschende und ein Naturschützer aus Tahiti

zu Wort. „Es war uns wichtig, diesen Lebensraum in all seinen

Facetten darzustellen“ sagte Museumsdirektorin Brigitte Franzen.

„Dazu gehören die tierische und die menschliche Lebenswelt als zwei

untrennbare Sphären. Wir laden ein, wortwörtlich in unseren

Ausstellungsraum "einzutauchen", das Ökosystem Korallenriff zu

erleben und die sozial-ökologischen Zusammenhänge zu verstehen.

