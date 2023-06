Ob beim Abfallmanagement, der Beschaffung von Materialien, beim Verkauf von Lebensmitteln oder der Mobilität: Das Thema Nachhaltigkeit ist laut einer Studie bei allen Hochschulen in Rheinland-Pfalz längst angekommen. «Es gibt viele Potenziale und insgesamt eine hohe Bereitschaft, noch nachhaltiger zu werden», teilte der rheinland-pfälzische Wissenschaftsminister Clemens Hoch (SPD) zu einer am Montag vorgestellten Studie am Umwelt-Campus Birkenfeld der Hochschule Trier mit.

Birkenfeld (dpa/lrs) - Laut Projektleiter Klaus Helling zeigten die Ergebnisse, «dass sich alle Hochschulen auf den Weg in Richtung Nachhaltigkeit gemacht haben, aber unterschiedlich weit gekommen sind». Viele Projekte und Ziele seien bereits umgesetzt worden. Die Studie sei der Anfang eines Prozesses, um jetzt in einen hochschulübergreifenden Austausch gehen zu können und die Nachhaltigkeit weiter auszubauen.

Bei der Studie berücksichtigt worden sei die Umsetzung von Nachhaltigkeit unter anderem in Forschung, Lehre und im Betrieb. Befragt worden seien neben Studierenden auch Vertreter aus Forschung und Lehre, aus den Verwaltungsleitungen und den Präsidien. Minister Hoch hatte die Studie im August 2022 in Auftrag gegeben, um einen Überblick über nachhaltige Entwicklung an den Hochschulen zu bekommen.

Nachhaltigkeit wird gemessen an einem verantwortungsvollen Umgang mit begrenzt zur Verfügung stehenden Ressourcen.

