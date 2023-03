Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Heidelberg haben Studenten genau vier Wochen nach dem Amoklauf an der Universität mit zwei Toten und drei Verletzten der Opfer der Gewalttat gedacht. Die zumeist jungen Menschen gingen zu Fuß vom Universitätsplatz in der Altstadt zum Campus im Neuenheimer Feld, dem Tatort.

Bei regnerischem Wetter hatten sich rund 250 Leute vor dem Universitätsgebäude in der Altstadt versammelt; gerechnet hatte die Verfasste Studierendenschaft (VS), die den Zug organisiert hatte,