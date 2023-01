Dillingen/Saar (dpa/lrs) - Ein Arbeiter ist bei Wartungsarbeiten eines Trafos in einem stahlverarbeitendem Betrieb in Dillingen/Saar (Landkreis Saarlouis) schwer verletzt worden. Der 22-Jährige erlitt am Donnerstagnachmittag ersten Erkenntnissen zufolge schwere Brandverletzungen durch einen Stromschlag, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein Rettungshubschrauber brachte den jungen Mann in eine Spezialklinik.

