Zweibrücken (dpa/lrs) - Rund 10 000 Einwohner in Zweibrücken sind am Freitag von einem zweistündigen Stromausfall betroffen gewesen. Nach etwa zwei Stunden konnten die Stadtwerke den Ausfall beheben, wie ein Sprecher der zuständigen Integrierten Leitstelle am Nachmittag mitteilte. Demnach hatte der Stromausfall auch Auswirkungen auf das Mobilfunk- und Festnetz. Der Notruf sei teilweise während der Störung beeinträchtigt gewesen.

Auslöser für den Stromausfall war nach Polizei-Angaben der Brand in einer Trafostation der Stadtwerke. In einem Schaltschrank der Trafostation sei es wegen eines technischen Defekts zu einem Schmorbrand an einer Leitung gekommen. Dieser sei dann aber schnell von der Feuerwehr gelöscht worden.