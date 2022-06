Bei einem Streit zwischen zwei Anwohnern im rheinland-pfälzischen Zweibrücken ist ein 43-Jähriger mit einem Küchenmesser angegriffen worden. Der Mann wurde nach der Tat am Samstagabend in die Universitätsklinik im benachbarten Saarland gebracht, es besteht keine Lebensgefahr, wie die Polizei in Zweibrücken am Sonntag mitteilte.

Zweibrücken (dpa/lrs) - Laut den Ermittlungen hatte ein 62 Jahre alter Nachbar zweimal mit einem Küchenmesser auf den Oberkörper des Mannes eingestochen. Der Beschuldigte sei noch vor Ort in Gewahrsam genommen worden. Die Hintergründe des Angriffs und warum es zu dem Streit gekommen war, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher.

