Bei einem Streit unter Nachbarn ist ein 79-jähriger Mann verletzt worden. Nach Polizeiangaben von Mittwoch hatte er sich am Dienstag über Lärm aus der benachbarten Wohnung beschwert und den Nachbarn zur Rede stellen wollen. Daraufhin sei der Senior nach eigenen Angaben mit einem Besenstiel gegen das Bein und mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden. Er erlitt einen Bluterguss am Oberschenkel und eine Platzwunde an der Unterlippe. Wegen Körperverletzung wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Mitteilung Polizei