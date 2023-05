Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Weil sie sich mit dem Jugendamt streitet, ist eine rheinland-pfälzische Mutter bis vors Bundesverfassungsgericht gezogen. Die Frau will, dass ihre Tochter in den normalen Unterricht geht. Doch die Behörde meint: Das Mädchen muss in die Förderschule. Nun haben die Karlsruher Grundrechte-Hüter ihre Entscheidung gefällt.

Sie störte Lehrer und Mitschüler mit aggressivem Verhalten, doch eine Expertin sagte: Der Jugendlichen geht es selbst richtig schlecht. Schließlich spreche sie sogar davon,