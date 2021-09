Die Ortsbürgermeisterin von Simmertal (Kreis Bad Kreuznach), Christina Bleisinger (SPD), ist zu Beginn der Woche im Streit um Querdenker-Demos von ihrem Amt zurückgetreten. Bleisinger begründete den Rücktritt mit Drohungen und Anfeindungen gegen ihre Person und mit fehlendem Rückhalt im Gemeinderat in Bezug auf Aktionen gegen Querdenker-Demos in Simmertal.

In ihrer Rücktrittsrede übte sie Kritik am Ortsgemeinderat, der einstimmig dafür gestimmt hat, nicht aktiv zu werden gegen die Demos in der 2000-Seelen-Gemeinde.

Laut Bleisinger hat es seit Mai 18 solcher Querdenker-Spaziergänge mit je 70 bis 80 Teilnehmern in Simmertal gegeben. „Allerhöchstens zehn Personen auf diesen Demos kommen aus Simmertal, der Rest unter anderem aus Bad Kreuznach, Frankfurt und weiteren Orten“, sagt Bleisinger auf RHEINPFALZ-Nachfrage.

Bleisinger: FWG persönlich verstrickt

Die Ex-Ortsbürgermeisterin habe sich Hilfe beim Landesamt für Soziales holen wollen. Das habe empfohlen sich gegen die Demos zu stellen und angeboten, eine Bürgerversammlung zu veranstalten. Der Simmertaler Gemeinderat habe das Angebot jedoch einstimmig abgelehnt. Die Mehrheit im Ortsgemeinderat hat die FWG mit neun Sitzen. Einzige weitere Partei im Rat ist die SPD mit sieben Sitzen. Auch von der eigenen Partei habe Bleisinger letztlich den Rückhalt vermisst und sich zu dem Rücktritt entschlossen. „Ich hatte gedacht, dass ich keinerlei Unterstützung im Ort habe“, sagte die 51-Jährige auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Nun aber erhalte sie viele Nachrichten und Blumen von Anwohnern und anderen Menschen erhalten, die den Rücktritt bedauern würden.

Bleisinger hatte außerdem federführend Gegen-Demos organisiert, was ihr von der FWG Kritik eingebracht habe. Für sie letztlich auch ein Grund zurückzutreten. Die 51-Jährige betont aber, dass sie stets als Privatperson auf den Gegen-Demos gewesen sei. Gleichzeitig wirft sie der FWG persönliche Verstrickungen zu den Querdenker-Demos vor. So soll unter anderem der Sohn eines hochrangigen FWG-Mitglieds auf den Demos mitlaufen. Die FWG war bis Redaktionsschluss für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Bleisinger will nun ein „Bündnis gegen Rechts“ im Ort gründen und weitermachen.