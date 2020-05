Ludwigshafen (dpa/lrs) - Die derzeit positive Entwicklung der Corona-Fallzahlen hat eine Diskussion über ein Notquartier mit etwa 130 Feldbetten in Ludwigshafen ausgelöst. Die CDU-Opposition in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz fordert mit Nachdruck einen Plan für das Lazarett in der Eberthalle. «Angesichts der bisher aufgelaufenen Beträge von weit über einer halben Million Euro erwarten wir weitere Auskünfte zur Planung des Rückbaus», betonte Fraktionschef Peter Uebel. Die Infektionszahlen seien jetzt minimal.

Vielerorts in der Welt waren Schulen, Hallen und sogar Schiffe in temporäre Corona-Kliniken umgewandelt worden. Auch Rheinland-Pfalz hatte vorgesorgt: Hunderte Feldbetten stehen in einigen Hallen seit März als Ausweichplätze für Infizierte bereit. Vor dem Hintergrund der damals schlechten Nachrichten aus dem nahen Frankreich wollten Kommunen für einen massiven Anstieg der Fallzahlen gerüstet sein. Zum Glück aber traten bei den Kliniken keine Engpässe auf. Manche sehen nun die Zeit reif für eine Diskussion über die Zukunft der Lazarette.