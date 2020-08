Schlappe für die rheinland-pfälzische Landesregierung: Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier hatte den Kreis Kaiserslautern gezwungen, seine Umlage zu erhöhen. Dies hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Koblenz am Mittwoch für rechtswidrig erklärt.

Der Haushalt des Landkreises Kaiserslautern ist – wie bei den meisten Kreisen und Städten im Land – chronisch defizitär. Da aber Kommunen eigentlich keine Schulden machen dürfen, machte die bei der ADD angesiedelte Kommunalaufsicht im Zusammenhang mit dem Haushalt für das Jahr 2016 Druck: Der Kreis müsse mehr sparen oder seine Umlage erhöhen, mit der die Gemeinden zu seiner Finanzierung beitragen. Mehr sparen geht nicht, konterte der Kreis. Eine Umlageerhöhung komme auch nicht in Frage, weil die Gemeinden ebenfalls mit dem Rücken an der Wand stünden. Schuld sei die Landesregierung, die die Kommunen nicht mit ausreichend Geld ausstattete.

Daraufhin setzte die Kommunalaufsicht in Trier selbst den Umlagesatz des Kreises hoch. Dagegen klagte der Kreis. Während das Verwaltungsgericht in Neustadt der ADD Recht gab, schloss sich das OVG der Kaiserslauterer Argumentation an: Die Vorgehensweise der Kommunalaufsicht sei unverhältnismäßig, weil der Kreis keine Möglichkeiten hatte, sein Defizit zu senken. Und die Umlageerhöhung habe sie nicht anordnen dürfen, weil sie damit in die „verfassungsrechtlich geschützte Mindestausstattung“ von kreisangehörigen Gemeinden eingegriffen habe. In manchen Jahren seien bis zur Hälfte aller Gemeinden selbst so hoch verschuldet gewesen, dass ihnen kein Spielraum für freiwillige Aufgaben mehr blieb. Potenzial für Einnahmesteigerungen durch die Anhebung von Grund- und Gewerbesteuern sei bei den Kreisgemeinden auch nicht erkennbar.

Die grundlegende Frage, ob das Land für eine angemessene Finanzausstattung der Kreise gesorgt hat, ließ das Gericht offen. jüm