Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Flächendeckend sind in Rheinland-Pfalz die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer angestiegen. Innenminister Michael Ebling (SPD) bezeichnet die Erhöhungen als „behutsam“. Die Opposition sieht das Vertrauen der Bürger in die Politik gefährdet.

Die Verteuerung der Grundsteuer führte in den vergangenen Monaten zu hitzigen Debatten in vielen Stadt- und Gemeinderäten in Rheinland-Pfalz. Am Mittwoch schwappte der