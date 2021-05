Erstmals ist die Anzahl der Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz innerhalb von 24 Stunden über die Schwelle von 1000 Fällen gestiegen. Unterdessen machen zwei Verwaltungsgerichts-Entscheidungen deutlich, dass Land und Städte bei ihren Corona-Abwehrmaßnahmen nicht über das Ziel hinausschießen.

Baumesse doch verboten

Die für das Wochenende geplante Baumesse in Bad Dürkheim findet nicht statt. Das hat das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (OVG) in Koblenz entschieden und damit eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Mainz kassiert. Mit der Entscheidung des OVG, das höchste Verwaltungsgericht im Land, sinken die Chancen von Unternehmen, Selbstständigen und Vereinen, per Gerichtsbeschluss von den Verboten der aktuellen Landesverordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ausgenommen zu werden.

Das Verwaltungsgericht Mainz hatte am Mittwoch in einem Eilverfahren erstinstanzlich entschieden, dass die Baumesse trotz anderslautender Bestimmungen in der Corona-Verordnung unter Schutzmaßnahmen stattfinden dürfe. Durch ein generelles Verbot werde der Messebetreiber gegenüber Möbelhäusern oder Einkaufszentren ungleich behandelt, hieß es zur Begründung. Dagegen hatte das Land am Donnerstag Beschwerde eingelegt.

Das Verbot der Messe sei keine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung, hat das OVG nun im Sinne des Landes entschieden. Das Land wolle für einen begrenzten Zeitraum einen drastischen Verzicht auf direkte Begegnungen von Menschen erreichen, um so die Pandemie einzudämmen. Dabei füge sich das Messeverbot schlüssig in ein Gesamtkonzept. Es gehe nicht um die Ansteckungswahrscheinlichkeit bei bestimmten Veranstaltungen, sondern um das Unterbinden nicht zwingend notwendiger persönlicher Kontakte, damit die besonders wichtigen Bereiche von Wirtschaft und Gesellschaft aufrechterhalten werden können.

Ohne darüber abschließend zu urteilen, hält es das OVG zudem für unwahrscheinlich, dass die Corona-Verordnung gegen die Verfassung verstoßen könnte, weil die Landesregierung dafür keine ausreichende Ermächtigung des Gesetzgebers habe. Die Richter verweisen unter anderem darauf, dass der Bundestag dabei sei, die gesetzlichen Voraussetzungen für derart schwerwiegende Eingriffe in die Freiheit zu präzisieren.

Beim Verwaltungsgericht Mainz, das als erste Instanz landesweit für die Auslegung der Landesverordnung zuständig ist, waren am Freitag 25 weitere Eilverfahren und elf Klagen gegen die Verordnung anhängig. Wann diese entschieden werden, sei offen, so eine Gerichtssprecherin.

Maskenpflicht in City bleibt

Die in der Allgemeinverfügung der Stadt Ludwigshafen am 22. Oktober angeordnete Maskenpflicht in bestimmten Straßen der Innenstadt ist rechtmäßig. Das hat das Verwaltungsgericht Neustadt entschieden und am Freitag verkündet. Es hat damit den Eilantrag eines Ludwigshafeners zur Aufhebung der Maskenpflicht damit abgelehnt. „Nach derzeitigem Sachstand erscheine die Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Freien als geeignetes Mittel zur Eindämmung der Infektionszahlen. Es sei nicht erforderlich, dass der Erfolg in jedem Einzelfall auch tatsächlich erreicht werde oder erreichbar sei. Die Möglichkeit der Zweckerreichung genüge“, so ein Gerichtssprecher.

Kreis Kusel jetzt ein Hotspot

Im Landkreis Kusel ist das Virus in gleich vier Seniorenheimen in Wolfstein, Lauterecken, Schönenberg-Kübelberg und Waldmohr aufgetreten. Betroffen sind aktuell laut Gesundheitsamt 20 Mitarbeiter und 20 Bewohner. Eine Frau, die am Mittwoch im Krankenhaus verstarb, war Bewohnerin eines der Heime. Teilweise gibt es Besuchsverbote. Landrat Otto Rubly spricht von einer „sehr ernsten Lage“ und befürchtet weitere positive Test-Ergebnisse. Am höchsten ist die 7-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Wochen) in Rheinland-Pfalz aktuell im Kreis Kusel mit einem Wert von 235,0. Landesweit stieg die Anzahl der Neuinfektionen am Freitag um 1020 Fälle innerhalb von 24 Stunden.

Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Pfalz will ab Montag in all ihren Einrichtungen präventiv wöchentliche Corona-Schnelltests durchführen. Monatlich rechnet die Awo mit rund 8000 Tests. In 14 Einrichtungen der Seniorenhilfe und -pflege sind bei der AWO Pfalz rund 1100 Mitarbeiter beschäftigt. Im Awo-Seniorenheim in Lambrecht (Kreis Bad Dürkheim) waren diese Woche drei Corona-Fälle bestätigt worden.