Mit Beleidigungen und versuchten Schlägen sollen eine Frau und ihre beiden Söhne in Ludwigshafen heftigen Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet haben. Am Mittwochvormittag sei die 46-Jährige aus bislang unbekannten Gründen zunächst mit einem Paketzusteller in Streit geraten, teilte die Polizei mit. Die Frau habe dem Paketboten mehrfach ins Gesicht geschlagen und gedroht. Als kurz darauf Polizisten eintrafen, schrien den Angaben zufolge die Frau sowie ihre Söhne im Alter von 21 und 26 Jahren herum und weigerten sich, ihre Ausweise zu zeigen. Der 26-Jährige habe versucht, eine Polizistin mit der Faust zu schlagen, habe sie jedoch verfehlt.

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Laut Polizei wehrten sich die Söhne während der Festnahme massiv, die Beamten hätten daraufhin zu Pfefferspray gegriffen. Zudem hätten die Männer die Einsatzkräfte mit etlichen Schimpfwörtern beleidigt. Der Paketzusteller und der 26-jährige Sohn wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Der Einsatz wurde von einem Passanten mit einem Handy gefilmt. Dieser habe mehrfach gerufen, dass er das Video verschickt habe. Nun werde geprüft, ob sein Verhalten strafbar gewesen sei.

PM