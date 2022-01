Kaiserslautern (dpa/lrs) - Ein 23 Jahre alter Mann ist nach einem Messerangriff in Kaiserslautern im Krankenhaus gestorben. Wie die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern am Montag mitteilte, wurde ein 19-jähriger Tatverdächtiger festgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hätten die beiden Männer am Samstagmorgen in der Innenstadt von Kaiserslautern miteinander gestritten. Die Hintergründe des Streits seien noch Gegenstand der Ermittlungen.

Im Verlauf des Streits erlitt der 23-Jährige eine Stichverletzung in der Brust. Er wurde ins Krankenhaus gebracht und notoperiert - erlag aber seinen Verletzungen. Nach der inzwischen durchgeführten Obduktion sei die Stichverletzung die Todesursache gewesen, hieß es.

Der 19-jährige Tatverdächtige wurde am Samstag der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Kaiserslautern vorgeführt, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern Haftbefehl wegen der Schwere der Tat erließ. Gegen den 19-Jährigen wird der Vorwurf des Totschlags erhoben. Er war bereits zuvor wegen Gewaltdelikten aufgefallen. Er machte laut Staatsanwaltschaft Angaben zur Sache und bestritt den Vorwurf. Die Ermittlungen laufen.