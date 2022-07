Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte von Amazon ab Montag unter anderem an den Standorten Bad Hersfeld und Koblenz zum Streik aufgerufen. Verdi fordere von Amazon die Anerkennung des Flächentarifvertrags für den Einzel- und Versandhandel sowie den Abschluss eines Tarifvertrags, hieß es in einer Pressemitteilung.

Bad Hersfeld (dpa) - Die Gewerkschaft rechne am Standort Bad Hersfeld mit insgesamt 700 Streikenden, sagte Verdi-Mitarbeiterin Mechthild Middeke am Montagmorgen. Der Streik solle bis einschließlich Mittwoch gehen. Amazon erwarte durch den Streik keine Auswirkungen auf die Kunden, wie das Unternehmen der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Der Streikaufruf gilt auch für die Amazon-Standorte in Graben bei Augsburg, Leipzig, Rheinberg und Werne.