Ramstein-Miesenbach (dpa/lrs) - Weil sie Abschleppkosten vermeiden wollten und und an ein nicht angemeldetes Auto falsche Kennzeichen montiert haben sollen, kommt auf zwei Männer in Ramstein-Miesenbach (Kreis Kaiserslautern) eine Strafanzeige zu. Eine Zivilstreife habe die Männer in der Nacht zu Donnerstag entdeckt, teilte die Polizei mit. Diese hätten mit einem Abschleppseil vergeblich versucht, ein Auto in Bewegung zu setzen. Bei dem Auto handelt es sich demnach um ein Bastlerfahrzeug, das zum neuen Besitzer transportiert werden sollte. Um sich die Transportkosten zu sparen, hätten die Männer an dem nicht zugelassenen Auto die gültigen Kennzeichen eines anderen Fahrzeugs angebracht. Die Männer müssen nun mit einer Strafanzeige rechnen, weil sie eine ordnungsgemäße Zulassung vorgetäuscht haben. Die Polizei hat die gültigen Kennzeichen sichergestellt.