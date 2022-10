Beim Entgleisen einer Straßenbahn in Ludwigshafen ist ein Schaden in Höhe von 300.000 Euro entstanden. Verletzte habe es nicht gegeben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Nach ersten Ermittlungen legten vermutlich mehrere Jugendliche am Samstagabend in Ludwigshafen Steine auf die Gleise. Die Polizei geht Zeugenhinweisen nach zwei Verdächtigen nach.

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Pressemitteilung