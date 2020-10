Pirmasens (dpa/lrs) - Wegen eines missachteten Stoppschilds sind in Pirmasens am Freitag bei einem Autounfall drei Menschen verletzt worden. Eine 84-Jährige beachtete die Vorfahrt nicht und krachte in den Wagen einer 26-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Die Seniorin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste befreit werden. Beide Autofahrerinnen und der 62 Jahre alte Beifahrer der Jüngeren wurden verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Wie schwer sie verletzt wurden, war zunächst unklar.