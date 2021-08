Fischbach bei Dahn (dpa/lrs) - Ein 76-Jähriger ist auf der L478 bei Fischbach bei Dahn (Landkreis Südwestpfalz) mit seinem Pedelec mit einem Auto zusammengestoßen und hat sich dabei schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, konnte der 44-jährige Autofahrer dem Radfahrer am Freitag nicht mehr ausweichen, nachdem dieser ein Stoppschild missachtet hatte. Er war zuvor auf einem Fahrradweg unterwegs gewesen, der parallel zur Landstraße verläuft. Der Pedelecfahrer wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.