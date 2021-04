Ein Landtagswahlkandidat hat vor Gericht gegen die Stimmzettel protestiert, und dort ist er prompt abgeblitzt. Zu einem Punkt schweigt die Justiz in ihrer Entscheidung aber.

Der Andrang der Einzelkämpfer war überschaubar. Und ihr Erfolg war es auch: Bei der Wahl 2016 traten nur zwei Bewerber an, die ohne den Rückhalt einer Partei oder Wählervereinigung ein Direktmandat im rheinland-pfälzischen Landtag erringen wollten. Der eine: ein Friedenskämpfer aus Hoppstädten-Weiersbach (Kreis Birkenfeld), der im Tarnfleck-Anzug aufzutreten pflegte und in seinem Wahlkreis 628 Stimmen erntete. Der andere: der konsumkritische Bürgermeister des 160-Einwohner-Dorfes Neunkirchen im Hunsrück, den 371 Wähler ins Parlament schicken wollten.

Drei neue Einzelkandidaten

Beim nächsten Urnengang im März werden beide aber nicht mehr mitmischen. Der Friedenskämpfer ist mittlerweile gestorben, und dem nunmehr ehemaligen Bürgermeister aus dem Hunsrück sind nach eigener Einschätzung die kommunalpolitischen Unterstützer abhandengekommen. Doch es gibt neue Einzelbewerber, die gegen die Platzhirsche – in Rheinland-Pfalz gingen Direktmandate bislang ausschließlich an CDU- oder SPD-Kandidaten – anröhren: je einer tritt in den Wahlkreisen Trier, Bernkastel-Kues/Morbach/Kirchberg und Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Automatisch am untersten Ende

Letzterer ist auch gleich vors Verwaltungsgericht in Koblenz gezogen, denn er glaubt sich benachteiligt. Auf den Stimmzetteln prangen die Namen der Wahlkreiskandidaten nämlich immer dort, wo in der benachbarten Zweitstimmen-Spalte auch ihre jeweilige Partei aufgeführt ist. Weshalb ein Einzelbewerber automatisch ans unterste Ende rutscht und dort ein wenig verloren herumsteht. Doch die Richter haben dagegen keine Einwände, sie sagen: So ist’s im Gesetz nun mal vorgesehen. Und einen Verstoß gegen die Landesverfassung wollen sie da auch nicht erkennen.

Mit der lässt sich demnach vereinbaren, dass sich Wähler vor der Stimmabgabe mit „zumutbaren Obliegenheiten“ herumschlagen. Zum Beispiel: „den Stimmzettel zunächst zu entfalten, um ihn in Gänze zu lesen“. Oder gar: sich vorab darüber zu informieren, wer zur Wahl und wo auf dem Bogen der Name des Erkorenen steht. Denn immerhin, sagen die Koblenzer Verwaltungsjuristen, gehe das oberste rheinland-pfälzische Gesetzeswerk vom Leitbild der „mündigen“, „verständigen“ und „ihr Wahlrecht verantwortungsvoll ausübenden“ Bürger aus.

Ob es das zu Recht tut, haben die Richter übrigens offengelassen.