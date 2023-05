Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im rheinland-pfälzischen Innenministerium wird Simone Schneider (SPD) am Dienstag Innenstaatssekretär Randolf Stich (SPD) ablösen. Das teilte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Montag mit. Stich (56) werde aus gesundheitlichen Gründen in den einstweiligen Ruhestand versetzt.

Bereits seit September konnte der in Neustadt an der Weinstraße geborene Stich wegen einer schweren Erkrankung keine Termine mehr wahrnehmen. Der damalige Innenstaatssekretär Roger