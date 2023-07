Künftig dürfen Luxemburg-Pendler aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland 34 Tage im Jahr Homeoffice machen, ohne dass der deutsche Fiskus zugreift. Eine Erleichterung für die Grenzgänger.

Berlin/Luxemburg (dpa/lrs) - Deutsche Luxemburg-Pendler dürfen ab 2024 deutlich mehr Tage im Homeoffice arbeiten, ohne in Deutschland Steuern zahlen zu müssen. Die Freigrenze werde von derzeit 19 auf dann 34 Tage pro Kalenderjahr angehoben, teilten Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und Luxemburgs Amtskollegin Yuriko Backes am Donnerstag in Berlin mit. Möglich wird die Neuerung durch eine Änderung des Doppelbesteuerungsabkommens.

Damit wird für deutsche Berufspendler nach Luxemburg dieselbe Obergrenze eingeführt, die bisher schon für Luxemburg-Pendler aus Frankreich und Belgien gilt. Lindner teilte mit: «Die Ausweitung der Bagatell-Regelung auf 34 Tage stellt eine deutliche bürokratische Entlastung auf beiden Seiten der Grenze dar.» Damit werde die steuerliche Regelung vereinfacht und an flexibleres Arbeiten angepasst. Das würden Pendler direkt spüren.

Ministerin Backes freute sich über die Einigung, für die sich Luxemburg seit längerem eingesetzt hatte. «Das gibt sowohl den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern als auch den Unternehmen mehr Planungssicherheit», teilte sie mit. Es sei gut, dass nun für alle Grenzgängerinnen und Grenzgänger die gleichen Bedingungen gelten.

Die beiden kündigten an, es solle ab 2024 auch eine vergleichbare Regelung für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes geschaffen werden. Luxemburg zählt mehr als 210.000 grenzüberschreitende Einpendler, davon gut 50.000 aus Deutschland - vor allem aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland.

Die neue Regelung sei ein wichtiger Erfolg für die Grenzregion, teilten die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer und ihre saarländische Amtskollegin Anke Rehlinger (beide SPD) mit. Die Arbeitswelten hätten sich vor allem in der Corona-Pandemie durch digitale Möglichkeiten verändert. «Im Homeoffice zu arbeiten, darf daher in der Grenzregion keine Nachteile für die Beschäftigten bringen», sagte Dreyer, die sich mit Rehlinger lange für die Anpassung stark gemacht hatte.

«Die Regelungen werden damit moderner und das grenzüberschreitende Arbeiten wird etwas einfacher», sagte Rehlinger und sprach von «einem wunderbaren Erfolg». Aus dem Saarland pendeln laut Staatskanzlei rund 10 000 Menschen nach Luxemburg.

Die Bundestagsabgeordnete für Trier und Trier-Saarburg, Verena Hubertz (SPD), sagte: «Ein guter und überfälliger Schritt für 30.000 Menschen in unserer Region! Jeder zusätzliche Homeoffice-Tag, den das Gesetz ermöglicht, ist ein Gewinn. Nicht nur, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer viel Zeit sparen, auch die Umwelt profitiert vom so spürbar niedrigeren Verkehrsaufkommen.»

Für die Trierer Bundestagsabgeordnete Hubertz ist die neue Regelung «ein gutes Etappenziel», aber kein Schlusspunkt: «Perspektivisch wünsche ich mir eine 46-Tage-Regel in Kombination mit einer Ausgleichszahlung von luxemburgischer Seite», sagte sie.

Mit den wiederholt geforderten Zahlungen an grenznahe Kommunen in Deutschland sollte ausgeglichen werden, dass Grenzgänger in Luxemburg Einkommenssteuer zahlten, am Wohnort in Deutschland aber öffentliche Leistungen wie Kitas, Schulen und Straßen nutzten.

Auch Regierungschefin Dreyer äußerte den Wunsch nach einer Ausgleichszahlung von luxemburgischer Seite an die grenznahen deutschen Kommunen. «Je mehr aus den deutschen Homeoffices für luxemburgische Unternehmen gearbeitet wird, desto weniger ist es nachvollziehbar, dass die Einkommensteuer komplett in Luxemburg bleibt. Dies müsste allerdings langfristig auf europäischer Ebene gelöst werden», sagte sie laut Mitteilung.