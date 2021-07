Berlin (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich bestürzt wegen der Folgen der verheerenden Überschwemmungen in vielen Teilen Deutschlands mit immer mehr Toten gezeigt. «Mein tiefes Mitgefühl gilt den Verstorbenen und ihren Angehörigen», erklärte Steinmeier am Donnerstag. «In Gedanken bin ich bei den vielen Bürgerinnen und Bürgern, die in Not sind, die ihr Hab und Gut und manche von ihnen auch ihr Dach über dem Kopf verloren haben.» Steinmeier dankte auch allen Einsatzkräften, Helferinnen und Helfern, «die unermüdlich im Einsatz sind, die zum Teil ihr Leben riskieren, um den Menschen in dieser gefährlichen Situation zur Seite zu stehen».

