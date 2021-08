Neuwied (dpa/lrs) - Kinder sollen im Landkreis Neuwied von einer Brücke aus Steine auf die Bundesstraße 256 geworfen haben. Ein Lastwagen-Fahrer, der von Neuwied in Richtung Rengsdorf unterwegs war, konnte am Montag nicht mehr ausweichen, so dass die Steine sein Fahrzeug trafen und die Windschutzscheibe beschädigten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Fahrer habe nach dem Einschlag die Kontrolle über sein Fahrzeug behalten können und so Schlimmeres verhindert.

Die Steinewerfer, nach bisherigen Erkenntnisse zwei Kinder im Alter von etwa zehn und elf Jahren, standen auf einer Brücke zwischen Neuwied und Rengsdorf. Die Polizei ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht nach Zeugen.