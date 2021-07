Steinborn/Seinsfeld (dpa/lrs) - Bei einem Unfall im Eifelkreis Bitburg-Prüm ist ein 61-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann verlor am Freitagnachmittag auf der Bundesstraße 257 von Steinborn in Richtung Seinsfeld in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Auto, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen überschlug sich mehrfach. Rettungskräfte mussten den eingeklemmten Mann aus seinem Auto befreien, ein Hubschrauber brachte in schwerst verletzt ins Krankenhaus.

