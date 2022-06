In Rheinland-Pfalz und im Saarland bestimmen steigende Temperaturen und Sonnenschein das Wetter. Während es im Laufe des Dienstags überwiegend sonnig werde, könnten am Abend Schleierwolken durchziehen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 24 und 27 Grad.

Offenbach (dpa/lrs) - Neben einzelnen Quellwolken im Norden bleibe es am Mittwoch überwiegend sonnig und trocken. Die Temperaturen erreichen laut DWD 27 bis 31 Grad, in der Vorder- und Südpfalz kann es bis zu 32 Grad heiß werden.

