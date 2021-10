Saarbrücken (dpa) - Kurz vor dem Start des Astronauten Matthias Maurer ins All ist auch das Saarländische Staatstheater im Weltraumfieber. Bei der Premiere des Balletts «Der Nussknacker» an diesem Samstag (30. Oktober) ist der Nussknacker ein Astronaut, der mit farbigen Robotern auf der Bühne um den Weihnachtsbaum tanzt. «Die Schwerelosigkeit in der Raumfahrt hat eine Parallele zur Leichtigkeit des Balletts. Beides miteinander zu verbinden, erschien mir seit Jahren sehr reizvoll», sagte Ballettdirektor Stijn Celis der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken.

Der gebürtige Saarländer Maurer soll am Sonntag (31. Oktober) vom Weltraumbahnhof am Cape Canaveral in Florida zur Internationalen Raumstation ISS fliegen. Der 51-Jährige wird dann der zwölfte Deutsche im All und der vierte Deutsche auf der ISS sein. Maurer nehme auf seinem Flug ein Poloshirt mit, das Kostümbildnerin Laura Theiss eigens für seine Mission entworfen habe, sagte Celis.

Bei dem Ballett spüre man die Faszination des Universums: „Unser Ballett "Der Nussknacker" ist ein Fest der Farben, der Sinne, des Tanzes und der Grenzenlosigkeit“, sagte Celis. Wie er die Idee zur Inszenierung hatte? „Ich wuchs im Kongo auf und habe dort 1969 fasziniert die Mondlandung vor dem Fernseher verfolgt, seitdem haben mich das All und die Raumfahrt nicht mehr losgelassen“, sagte er.

Anfang 2020 sei ihm dann der Gedanke gekommen, den Nussknacker zum Astronauten zu machen. Sein „Nussknacker“ sei im Universum zu Hause und daher keine saarländische Variante. Dass Maurer nur kurz nach der Premiere ins All fliege, sei „ein unglaublicher Zufall“.

„Der Nussknacker“ ist ein beliebtes Ballettmärchen, das vor Weihnachten in etlichen Häusern zur Musik von Peter Tschaikowsky auf die Bühne kommt. Es ist die Geschichte eines Traums: Tochter Marie bekommt einen Nussknacker geschenkt, der eigentlich ein Prinz ist - und der sie mit auf einen Traumreise nimmt.