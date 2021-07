Mainz (dpa/lrs) - Mehr als 1000 Kommunen in Rheinland-Pfalz machen beim Programm der Landesregierung zum Hochwasserschutz mit. Etwa ein Viertel der Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzepte seien bereits fertiggestellt, sagte die Sprecherin des Klimaschutzministeriums, Josephine Keller, am Montag in Mainz. Das Land unterstütze die Landkreise, Städte und Gemeinden dabei durch Beratung und Gelder. 5,37 Millionen Euro seien bereits bewilligt, weitere mehr als 3,33 Millionen Euro aufgrund entsprechender Anträge zugesagt worden. Insgesamt stelle das Klimaschutzministerium 18 Millionen Euro für die Erstellung von Hochwasservorsorgekonzepten bereit.

Mit dem „sehr gut nachgefragten Programm“ sollten Überschwemmungen nach Starkregen verhindert werden, sagte der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Bernhard Braun. Allein im Juni 2021 seien nach Schätzungen der Versicherer bundesweit rund 1,7 Milliarden Euro Schaden aufgrund von Unwettern entstanden. Die Einzelheiten des Programms wollen die Grünen bei der Aktuellen Stunde im Landtag vorstellen.

© dpa-infocom, dpa:210712-99-353600/2