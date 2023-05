Mainz (dpa/lrs) - Der Wochenstart in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird ungemütlich - mit viel Regen und Gewitter. Der Montagmorgen startet noch heiter, im Tagesverlauf ziehen dann aber Wolken auf. Örtliche Schauer und Gewitter sind nicht ausgeschlossen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Bei schwachem Wind liegen die Höchstwerte bei 23 bis 27 Grad, im höheren Bergland bei etwa 21 Grad. Die Nacht auf Dienstag soll bei Temperaturen zwischen 15 und 12 Grad regnerisch bleiben. Am Dienstag ist ebenfalls kein freundliches Wetter in Aussicht. Es bleibt wolkig, mit schwachem Regen. Die Temperaturen erreichen maximal 22 Grad. In der Nacht zum Mittwoch fallen die Temperaturen auf 10 bis 5 Grad. Der Mittwoch bleibt überwiegend regenfrei bei maximal 20 Grad.