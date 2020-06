Offenbach (dpa/lrs) - Auf die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland kommt viel Regen zu. Vor allem am Mittwoch soll es dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach zufolge mit Starkregen, Hagel und Sturmböen ungemütlich werden.

Nach zunächst nur einzelnen Schauern werde es ab Mittwochnachmittag häufiger nass, teils gebe es Gewitter. Lokal bestehe Unwettergefahr durch Starkregen mit bis zu 25 Litern pro Quadratmetern. Außerdem müsse mit Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 und 85 Stundenkilometern und Hagel gerechnet werden. Die Temperaturen erreichten bis zu 28 Grad.

Im Laufe der Nacht auf Donnerstag kommt laut DWD von Westen her wieder schauerartiger Regen. Auch dann seien Starkregen und einzelne Gewitter möglich. Der Trend setzt sich voraussichtlich am Donnerstag fort. Vor allem am Vormittag seien noch Starkregen, Gewitter mit Windböen und Schauer möglich. Dabei soll es auf Werte zwischen 14 und 20 Grad abkühlen. Die Aussichten für Freitag sind ähnlich.