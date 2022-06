Ein Brand auf dem Gelände eines Schrotthandels in Biebesheim (Landkreis Groß-Gerau) hat eine starke Rauchentwicklung verursacht. Auf der Bahnstrecke zwischen Groß-Gerau und Worms musste deshalb am frühen Montagmorgen kurzzeitig der Zugverkehr gestoppt werden, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr hatte den Brand nach etwa zweieinhalb Stunden gelöscht, verletzt wurde niemand.

Biebesheim am Rhein (dpa) - Die Anwohner der umliegenden Gemeinden wurden gebeten, Türen und Fenster vorsorglich geschlossen zu halten, wie es weiter hieß. Der Rauch war demnach zunächst in westliche Richtung und dann Richtung Osten gezogen. Aus bislang ungeklärter Ursache war auf dem Schrottplatz ein Altschrotthaufen von etwa 20 mal 20 Metern in Brand geraten. Die Polizei ermittelt, die Schadenshöhe war zunächst unbekannt.

PM - Erstmeldung