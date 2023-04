Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Landesuntersuchungsamt in Koblenz meldete am Dienstag 89 neue Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz. Darin noch nicht enthalten sind 25 Neuinfektionen, die das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreis bereits am Montag bekannt gab – der Anstieg liegt damit eigentlich bei 114 Fällen. So viele waren es letztmals Mitte April.

Bei einem Spitzentreffen in der Staatskanzlei in Mainz will die rheinland-pfälzische Landesregierung am Donnerstag mit Kommunalpolitikern über „weitere Maßnahmen der Corona-Bekämpfung“