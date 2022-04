In einem Gewerbegebiet in Brimingen (Eifelkreis Bitburg-Prüm) ist in einer Scheune ein größeres Feuer ausgebrochen. Die Bewohner des angrenzenden Hauses konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen, wie die Polizei in Bitburg am Donnerstag mitteilte. Wegen der starken Rauchentwicklung habe es Verkehrsprobleme auf der nahen Bundesstraße 50 gegeben. Über die Brandursache und die Schadenshöhe lagen zunächst noch keine Angaben vor.

