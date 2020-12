Mainz (dpa/lrs) - Die Standorte aller geplanten 30 Impfzentren in Rheinland-Pfalz stehen fest. Die Zentren sollen Mitte Dezember startklar sein, wie das Gesundheitsministerium am Freitag mitteilte. Ergänzt würden die festen Standorte zudem durch mobile Impfteams und Impfungen in Kliniken für das Personal. Vielerorts sei bereits mit dem Aufbau der Impfzentren begonnen worden, sagte Staatssekretär Alexander Wilhelm (SPD).

„Die Impfungen sind der Silberstreif am Horizont, der in den nun anstehenden schwierigen Wintermonaten Hoffnung macht“, teilten Burkhard Müller und Fabian Kirsch, die geschäftsführenden Direktoren des Landkreistages und des Städtetages Rheinland-Pfalz, mit. Die 30 Impfzentren sollen laut Gesundheitsministerium über 36 Impfstraßen verfügen. Die Zentren sind auf die Landkreise und kreisfreien Städte verteilt. Die genauen Standorte sind auf der Homepage des Gesundheitsministeriums aufgeführt.