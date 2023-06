Der 33-Jährige, der am Sonntagabend von einem Stand-Up-Paddelboot in den Jägersburger Weiher bei Homburg im Saarland stürzte und ertrank, konnte nicht schwimmen. Das sagte Falk Hasenberg, Pressesprecher beim Landespolizeipräsidium in Saarbrücken, der RHEINPFALZ auf Nachfrage.

Der Mann, der aus Ghana stammt und als Student in der Verbandsgemeinde Birkenfeld lebt, war mit einer kirchlichen Reisegruppe am Jägersburger Weiher. Der 33-Jährige war auf einem Stand-up-Paddelboard auf dem Weiher in Homburg-Jägersburg unterwegs. Er fiel vom Board, habe heftig mit den Armen gewunken und sei dann untergetaucht. Schwimmer hätten nach ihm getaucht, berichtet die Polizei. Warum er mit dem Stand-up-Paddelboard auf dem Weiher unterwegs war, obwohl er nicht schwimmen konnte, ist nicht bekannt.

Der Notruf ging um 19.05 Uhr ein. Ein Rettungshubschrauber, Taucher der Berufsfeuerwehr Saarbrücken, 15 Rettungsdienstkräfte und 47 Feuerwehr- und 13 Polizeibeamte suchten zwei Stunden nach dem Mann. Gegen 22.10 Uhr fand die Polizeitauchergruppe den Toten. Die Angehörigen wurden vor Ort durch Notfallseelsorger betreut.

Falk Hasenberg berichtet, dass trotz des eigentlich klaren Unfallhergangs spätestens heute, Dienstag, eine Obduktion stattfinden würde. Sie soll den Unfallhergang bestätigen. Falls die Obduktion andere Erkenntnisse liefern würde, nimmt die Polizei weitere Ermittlungen auf.