Kastellaun (dpa/lrs) - Zwei Tage nach dem Brand der Stadthalle von Kastellaun im Rhein-Hunsrück-Kreis ist die Ursache des Feuers weiterhin unklar. Der Brandort habe am Montag das erste Mal von den Ermittlern betreten werden können, sagte ein Polizeisprecher. In den nächsten Tagen werde ein Gutachter hinzukommen. Erste Erkenntnisse zur Ursache und genauen Schadenshöhe würden für Ende der Woche erwartet. Derzeit wird der Schaden von der Polizei auf einen unteren siebenstelligen Betrag geschätzt. Verletzt wurde bei dem Brand am Samstagmorgen im Hunsrück niemand. Das 1959 errichtete Gebäude sollte nach Angaben des Bürgermeisters spätestens im übernächsten Jahr abgerissen werden.