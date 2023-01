Die Stadt Mainz kommt dem Mainzer Carneval-Verein (MCV) bei der Finanzierung der diesjährigen Straßenfastnacht entgegen. Insgesamt sollen 75.000 Euro als Unterstützung für die Kampagne fließen, wie der Bürgermeister Günter Beck (Grüne) am Freitag in Mainz mitteilte. «Ich hoffe, dass damit alle Irritationen beendet sind», sagte Beck mit Blick auf kritische Stimmen in den vergangenen Tagen.

Mainz (dpa/lrs) - Die Entscheidung orientiert sich laut Beck an den Zuschüssen, die zuvor im Jahr 2020 ausbezahlt wurden. Bislang hatte die Stadt als Zuschuss für den MCV rund 61.000 Euro für die diesjährige Kampagne zugesagt. Dies wurde mit der Entscheidung jetzt aufgestockt. Zudem wolle man gewährleisten, dass die Straßenfastnacht dieses Jahr überhaupt stattfindet. „Wir erleben momentan in Rheinland-Pfalz eine Vielzahl von Absagen von Fastnachtsumzügen und Fastnachtsveranstaltungen aufgrund von hohen Sicherheitskosten“, sagte Beck. Wegen eines „geringen Betrags“ wolle Beck nicht in der Verantwortung stehen, die Fastnacht insgesamt zu gefährden.

Für Sicherheitsmaßnahmen wie Straßensperren sowie Müllbeseitigung gab die Stadt nach Angaben Becks bisher mindestens 300.000 Euro aus. „Sollte dieses finanzielle Engagement der Stadt zur Durchführung der Straßenfastnacht nicht mehr ausreichen, müssen nach der Kampagne 2022/23 alle Zahlen auf den Tisch“, betonte der Bürgermeister. Nach Fastnacht wolle man entsprechend bilanzieren. „Fastnacht ist ja eine ernste Sache, das wissen wir“, sagte Beck.