Mainz (dpa/lrs) - Die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt informiert heute über die neue, fast flächendeckende Tempo-30-Zone in der Innenstadt. Verkehrsdezernentin Katrin Eder (Grüne) will dabei die Details erläutern. Am selben Tag sollen die neuen Schilder aufgestellt und entsprechende Markierungen auf die Straßen gebracht werden. Hintergrund sind die Bemühungen der Stadt, die Schadstoffemissionen aus dem Autoverkehr zu verringern.

Die Tempo-30-Zone wird sich ab Juli bis auf ganz wenige Ausnahmen über die gesamte Alt- und Neustadt erstrecken und umfasst auch die vielbefahrende Rheinschiene. Ursprünglich hatte Mainz geplant, ein zonales Fahrverbot für alte Dieselfahrverbote zum Juli einzuführen. Das war wegen der Corona-Krise erst von Anfang Juli auf Anfang Oktober verschoben worden, nun soll es zunächst gar nicht kommen.