Die Stadt Mainz stellt wegen der gestiegenen Energiekosten ihre öffentliche Beleuchtung noch einmal auf den Prüfstand. Ziel sei es, den Energiebedarf kurz- bis mittelfristig weiter zu reduzieren, sagte Baudezernentin Marianne Grosse (SPD) am Dienstag. «Wir denken über alles nach.» Dazu gehöre auch die Beleuchtung von Gebäuden sowie die Nutzung von Straßenlaternen in den Nachtstunden. In Mainz würden allerdings nur wenige Gebäude beleuchtet und diese auch nicht besonders stark.

Mainz (dpa/lrs) - Rund 27 Prozent der etwa 25.000 Leuchten in der Stadt seien bereits auf energiearme LED umgestellt, mehr als in vielen anderen Städten. Damit würden im Vergleich zu 2012 bereits jährlich etwa 1,6 Millionen Kilowattstunden Strom gespart. Der LED-Ausbau solle stärker voran getrieben werden und auch mehr Solarleuchten genutzt werden.