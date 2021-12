Kaiserslautern (dpa/lrs) - Die Stadt Kaiserslautern trauert um Horst Eckel. Als Mitglied der erfolgreichsten Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern der 1950er Jahre und als Teil der Weltmeister-Elf von 1954 sei der Fußballspieler zeitlebens sportlicher Botschafter für Kaiserslautern gewesen, teilte die Stadt am Freitag mit. Der Pfälzer habe ein besonderes soziales Engagement gezeigt. Eckel war der letzte noch lebende Weltmeister von 1954. Die Stadt Kaiserslautern hatte Eckel im Jahr 2007 mit der Stadtplakette in Gold ausgezeichnet. Der Stadtvorstand bekundete tiefes Bedauern über den Tod von Eckel. Eckel war am Freitag im Alter von 89 Jahren gestorben.