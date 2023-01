Mainz (dpa/lrs) - Die rheinland-pfälzische Innenstaatssekretärin Simone Schneider (SPD) ist vom Kabinett zur Landesbeauftragten für das Unesco-Welterbe und für die Bundesgartenschau (Buga) Mittelrheintal 2029 bestimmt worden. Sie folgt Innenstaatssekretärin Nicole Steingaß (auch SPD) nach, die neue Vorstandsvorsitzende des Vereins Atlantische Akademie wird, wie das Innenministerium am Dienstag in Mainz mitteilte. Schneider ist die Nachfolgerin des ausgeschiedenen Staatssekretärs Randolf Stich (SPD). Schneider wurde außerdem als Vertreterin des Landes in die Datenschutzkommission beim Landesbeauftragten für den Datenschutz entsandt.

