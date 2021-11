Sie ist erst seit einigen Monaten Staatssekretärin, nun sagt sich schon der Sprung auf den Ministersessel an. Die Karriere der Grünen-Politikerin Katrin Eder verläuft gerade steil nach oben - ebenso wie der ihrer Parteikollegin Anne Spiegel.

Mainz (dpa/lrs) - Die bisherige rheinland-pfälzische Umwelt- und Klimaschutzstaatssekretärin Karin Eder (Grüne) soll Nachfolgerin von Ministerin Anne Spiegel werden. Die Grünen haben Spiegel als Bundesfamilienministerin für die neue Ampel-Regierung in Berlin nominiert. Dieses Amt hatte die 40 Jahre alte Pfälzerin in der ersten Ampel-Regierung in Rheinland-Pfalz auch schon inne.

Die 45 Jahre alte Eder ist erst seit Mai Staatssekretärin im Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität von Spiegel. Zuvor war die Politikerin rund zehn Jahre lang Umweltdezernentin ihrer Heimatstadt Mainz. Von 2004 bis 2007 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin der Bundestagsabgeordneten Ulrike Höfken - Spiegels Vorgängerin als Umweltministerin im Land.

Nach ihrem Abitur studierte Eder in Mainz Politikwissenschaft, Soziologie und öffentliches Recht. Von 2007 bis 2011 arbeitete sie bei der TBS gGmbH Rheinland-Pfalz. Das Unternehmen berät Gewerkschaften und betriebliche Interessensvertretungen. Die Mainzerin hat zwei Kinder.

Der Vorschlag für Spiegel als Bundesministerin wurde bei den Grünen in Rheinland-Pfalz freudig aufgenommen, kam für viele aber auch überraschend. Spiegel war intensiv an den Koalitionsverhandlungen in Berlin beteiligt, in der Arbeitsgruppe Klimaschutz.

Seit Freitag haben bei den Grünen die Mitglieder das Wort. Der Auftakt der Urabstimmung hatte sich wegen der internen Querelen um die Besetzung der Ministerposten um einen Tag verzögert. Die bundesweit rund 125.000 Parteimitglieder stimmen über den Koalitionsvertrag mit SPD und FDP im Bund und die künftigen grünen Ministerinnen und Minister ab.