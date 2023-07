Frankenthal (dpa/lrs) - Der am 19. Juni an der K25 zwischen Kaiserslautern-Einsiedlerhof und Rodenbach tot gefundene Mann hat der Staatsanwaltschaft zufolge im Landkreis Bad Dürkheim gewohnt. Aufenthaltsort des Mannes sei Weisenheim am Berg gewesen, teilte die Anklagebehörde in Frankenthal am Dienstag auf Anfrage mit. Es gebe Hinweise auf ein vorsätzliches Tötungsdelikt. Die Ermittlungen laufen. Die Behörden hatten erst vor kurzem über den Fund informiert. Zu der verzögerten Mitteilung des Vorfalls hatte ein Polizeisprecher gesagt, die Behörden hätten die Zeit zu Ermittlungen genutzt.

Ursprüngliche Polizeimitteilung