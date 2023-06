Spiesen-Elversberg (dpa) - Zweitliga-Aufsteiger SV Elversberg kann eine weitere Saison auf seinen Torjäger Kevin Koffi setzen. Durch den Aufstieg aus der 3. Fußball-Liga habe sich der Vertrag mit dem 36 Jahre alten Stürmer um ein Jahr verlängert, teilten die Saarländer am Dienstag mit. Absehen von der Saison 2019/2020, als der Stürmer beim SV Waldhof Mannheim unter Vertrag stand, spielt der Ivorer seit 2017 für die SVE. Zum Durchmarsch der Mannschaft von Trainer Horst Steffen von der 3. in die 2. Liga trug Koffi in der vergangenen Saison mit sechs Toren und sechs Torvorlagen bei.

Kader SV Elversberg

Trainerteam SV Elversberg

Vereinsmitteilung