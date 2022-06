Stürmer Elias Huth verlässt den 1. FC Kaiserslautern endgültig. Der 25-Jährige war vom Aufsteiger in die 2. Fußball-Bundesliga zuletzt an den Halleschen FC ausgeliehen. Huth wechselt nun zum Zweitliga-Absteiger FC Erzgebirge Aue, wie beide Clubs am Sonntag bestätigten. Er war 2018 von Rot-Weiß Erfurt auf den Betzenberg gekommen und erhält in Aue nun einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

Aue/Kaiserslautern (dpa) - Tweet 1. FC Kaiserslautern