Mehr Ladesäulen für Elektroautos: Für die Kommunen ist das keine einfache Sache. Sie betreten Neuland und wünschten sich mehr Hilfe.

Mainz (dpa/lrs) - Beim Ausbau der Ladesäulen-Infrastruktur für Elektroautos könnten nach Ansicht des Städtetags Rheinland-Pfalz kommunale Elektromobilitätsmanager eine wichtige Unterstützung sein. „Es wäre gut, wenn die Kommunen jemanden abstellen könnten, der sich allein mit dieser Frage beschäftigt“, betonte Geschäftsführerin Lisa Diener im Redaktionsgespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. „Derzeit sollen das oft die Klimaschutzmanager zusätzlich machen. Die sind aber ohnehin schon ausgelastet.“

Der Bund habe in seinem Masterplan Elektromobilität einen sogenannten Elektromobilitätsmanager angeboten, der den Kommunen beim Aufbau von Ladeinfrastruktur zur Seite stehen könne, sagte Diener. Die Länder seien aufgefordert worden zu melden, ob es einen Bedarf dafür gebe. „Die Landesregierung hat leider keinen Bedarf angemeldet, wie unsere Nachfragen beim Mobilitäts- und auch beim Verkehrsministerium ergeben haben. Das ist schade.“ Aus Sicht des Städtetags hätte das Land der Bedarfsmeldung nachkommen und eine gezielte Förderung von kommunalen Elektromobilitätsmanagern einführen sollen.

Die Kommunen befassten sich mit dem Ladesäulen-Aufbau, es würden auch Standorte gesucht, betonte die Geschäftsführerin. Allerdings sei die Errichtung und der Betrieb von Ladesäulen ein komplexes System, in dem verschiedene Fach- und Rechtsbereiche ineinandergreifen müssten. So gelte es beispielsweise EU-Recht zu beachten, das manchmal verhindere, dass Stadtwerke Ladesäulen betreiben könnten. Die Kommunen hätten auch wenig Erfahrung mit der Ausschreibung und Konzessionsvergabe in diesem Bereich. „Das ist etwas Neues, was auf uns zugekommen ist“, sagte sie.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hatte vor Kurzem an die Kommunen in Deutschland appelliert, sich für den Ausbau von E-Auto-Ladesäulen stark zu machen und das Thema „sehr, sehr ernst zu nehmen“. Die Kommunen, die eine schlechte Ladeinfrastruktur hätten, würden das spüren. Laut Wissing hat jede zweite Kommune in Deutschland derzeit keine einzige Ladesäule.

Städtetag RLP